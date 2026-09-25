Рютте раскрыл слабость НАТО

Страны Европы пока не могут без участия США самостоятельно проводить военные операции, например на Ближнем Востоке, и по-прежнему нуждаются в лидерстве Соединенных Штатов. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В настоящее время европейцы не располагают возможностями на достаточном для этого уровне, поэтому лидерство США все еще необходимо», — сказал он в ответ на вопрос о том, как Европа должна ответить на ситуацию в Красном море и Ормузском проливе.

При этом генсек выразил мнение, что после реализации нынешних инвестиций в оборону европейские страны будут иметь возможность самостоятельно проводить подобные операции без участия Соединенных Штатов.

23 сентября Рютте на форуме в американской Айове заявил, что пятая статья устава НАТО про коллективную защиту намеренно сформулирована неоднозначно, чтобы противники не знали, когда она будет применена.

Генсек отдельно отметил, что в случае скрытых или гибридных атак у Североатлантического альянса есть полный спектр вариантов реагирования. При этом не все из них будут публичными, а ответные меры могут быть как симметричными, так и асимметричными, уточнил генсек.

Ранее Рютте назвал ключевые проблемы НАТО.