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Политика

Медведев окрестил глупыми фамилии последних премьеров Британии

Медведев: фамилии последних премьеров Британии являются синонимами глупости
Екатерина Штукина/РИА Новости

Фамилии ряда последних премьер-министров Великобритании являются синонимами глупости и напыщенности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в социальной сети X.

«Мэй, джонсон, трасс, сунак, стармер, бернэм — что означают эти странные новые неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность», — написал зампред Совбеза.

Он считает, что жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сейчас используют именно эти слова, «чтобы обосновать свое право на самоопределение».

26 июля Медведев, комментируя в своем Telegram-канале, слова премьера Британии Энди Бернема о поддержке Украины, назвал того «премьером мелкобритании». По его мнению, заявления этого политика не несут для Москвы ничего нового.

Зампред Совбеза полагает, что задача российской стороны состоит в том, чтобы сделать жизнь в Соединенном Королевстве максимально невыносимой, для чего подойдут экономические кризисы, социальные катаклизмы и забастовки мусорщиков.

20 июля сообщалось, что Бернем в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит помогать Киеву и «оказывать давление» на Россию.

Ранее Медведев рассказал, как надо называть Великобританию.

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