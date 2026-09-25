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Политика

Военный объяснил, почему Россия не согласится на перемирие в Черном море

Капитан Дандыкин объяснил, почему Россия не пойдет на перемирие в Черном море
Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

Россия не пойдет на перемирие в Черном море, поскольку в таком случае Украина будет получать больше оружия от стран Запада. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он напомнил заявленную главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию на заседании Совбеза ООН о том, что Россия готова к переговорам, но без остановки боевых действий. Военный назвал Черное море артерией, которая позволяет Украине получать оружие, топливо и валюту, а также заниматься экспортом.

«Если мы согласимся на перемирие, не факт, во-первых, что Украина будет его соблюдать. Придут в себя, очухаются — и что? Во-вторых, это скажется и на фронте, потому что западное оружие станет значительно больше поступать ВСУ», — заявил Дандыкин.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия пока не получала официально оформленных предложений о введении моратория на боевые действия в Черном море. По словам дипломата, в последнее время звучит немало призывов к различным мораториям и перемириям. Однако ни одно из таких предложений пока не было направлено российской стороне в формализованном виде.

Ранее Эрдоган заявил об усилиях Турции по восстановлению зернового коридора в Черном море.

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