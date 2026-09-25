В Кремле не исключили контакты Путина и Вучича по поставкам газа

Песков: РФ не исключает контактов Путина и Вучича по поставкам газа

Москва не исключает переговоров президента РФ Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича по поставкам газа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не исключаем такого контакта», — сказал представитель Кремля.

20 сентября директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович выразил мнение, что контракт на поставки российского газа в Сербию будет продлен еще на месяц. По его словам, невозможно представить, чтобы республика осталась без газа из РФ. При этом Баятович назвал ситуацию с газоснабжением надежной.

В июне министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что контракт на поставку газа из России в Сербию продлен еще на три месяца — до конца сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Индия не откажется от российской нефти из-за санкций США.