Песков призвал не спешить с назначением послов в Лондон и Париж

Песков: нет нужды спешить с назначением послов в Лондон и Париж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена ускорять назначение послов в Великобританию и Францию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с учетом нынешнего состояния двусторонних отношений необходимости в спешке нет. Песков также отметил недружественную позицию этих стран по отношению к России.

25 сентября Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла России в Великобритании.

Днем ранее бывший посол России во Франции Алексей Мешков получил полномочия сенатора от правительства Тверской области. Постановление губернатора Виталия Королева опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно документу, Мешков будет представлять регион в Совете Федерации. Постановление вступило в силу в день подписания, его направят в верхнюю палату парламента не позднее 25 сентября.

Ранее сообщалось, что у России будет новый посол во Франции.