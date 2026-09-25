Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

Песков призвал не спешить с назначением послов в Лондон и Париж

Песков: нет нужды спешить с назначением послов в Лондон и Париж
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена ускорять назначение послов в Великобританию и Францию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с учетом нынешнего состояния двусторонних отношений необходимости в спешке нет. Песков также отметил недружественную позицию этих стран по отношению к России.

25 сентября Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла России в Великобритании.

Днем ранее бывший посол России во Франции Алексей Мешков получил полномочия сенатора от правительства Тверской области. Постановление губернатора Виталия Королева опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно документу, Мешков будет представлять регион в Совете Федерации. Постановление вступило в силу в день подписания, его направят в верхнюю палату парламента не позднее 25 сентября.

Ранее сообщалось, что у России будет новый посол во Франции.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!