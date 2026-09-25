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Политика

В Совбезе России назвали условия для поставок газа из Азербайджана в Армению

Совбез РФ: для поставок газа из Азербайджана в Армению надо построить газопровод
Shutterstock/esfera

Для поставок газа из Азербайджана и в Армению необходимо построить газопровод и подписать долгосрочные контракты. Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, сообщает ТАСС.

Он напомнил о недавних заявлениях Еревана и Баку о возможностях поставок газа из Азербайджана в Армению. По словам замсекретаря Совбеза, российская сторона приветствует факт возобновления сотрудничества двух этих стран в энергетической сфере, что может говорить о положительном шаге в восстановлении мирной жизни в регионе. Вместе с тем он обратил внимание на то, что после многолетнего перерыва Азербайджан направляет в Армению дизельное топливо и бензин.

Также Шевцов отметил, что Ереван и Баку «не отрицают, что в моменте» затруднительно осуществить поставки газа, так как «необходимо строительство нового газопровода».

«А это, в свою очередь, оправдано только при условии долгосрочных контрактов и стабильного спроса», — подчеркнул он.

В сентябре поставки российского газа в Армению по трубопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» приостановили из-за ремонта.

Ранее в Армении назвали повышение Россией цен на газ апокалиптическим сценарием.

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