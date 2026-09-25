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Политика

Миронов планирует продолжить руководство фракцией «Справедливая Россия»

Миронов намерен продолжить руководить фракцией СР в Госдуме
Александр Натрускин/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что планирует продолжить руководить ее фракцией в Госдуме.

«Я планирую по-прежнему руководить фракцией «Справедливая Россия». На пост первого замруководителя фракции буду рекомендовать Александра Михайловича Бабакова, его кандидатуру мы предложим и на пост вице-спикера Госдумы, как это было и в предыдущем созыве», — написал Миронов.

По словам политика, еще одним заместителем станет Андрей Кузнецов, руководитель сети Центров защиты прав граждан СР.

Миронов уточнил, что это и другие решения будут обсуждаться в Госдуме 28 сентября.

18–20 сентября 2026 года в России состоялось голосование на выборах в Государственную думу IX созыва. По смешанной системе избирались 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, в выборах приняли участие более 59,8% избирателей — 60 млн 448 тыс. 94 человека.

Ранее Медведев оценил попытки Запада и «киевских клоунов» сорвать выборы в России.

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