Глава Волгограда ушел в отставку

Глава Волгограда Марченко ушел в отставку в связи с избранием в Госдуму

Депутаты Волгоградской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Владимира Марченко. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Уход с должности связан с избранием Марченко депутатом Госдумы. Он был главой города на протяжении пяти лет.

С 26 сентября временно исполняющим обязанности главы Волгограда станет Шафран Григорьевич Тепшинов. Ему 47 лет. Тепшинов окончил Волгоградскую академию государственной службы. Он работал в администрациях Центрального и Кировского районов города, в течение пяти лет возглавлял администрацию Советского района. С 2024 года занимал должность замглавы Волгограда, курировал сектор жилищно-коммунального хозяйства.

18–20 сентября 2026 года в России состоялось голосование на выборах в Государственную думу IX созыва. По смешанной системе избирались 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Родина» — один, еще четыре — у самовыдвиженцев.

Ранее глава ЦИК рассказала об атаках ВСУ в дни выборов в России.