В ЦИК назвали долю недействительных бюллетеней на прошедших выборах

Доля недействительных избирательных бюллетеней составила 1,36%. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании по результатам выборов.

По ее словам, в 12 регионах РФ — Бурятии, Крыму, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областях, а также в Москве — на 20 избирательных участках недействительными признаны 36 850 бюллетеней, это примерно 0,04% от выданных гражданам. Итоги региональных выборов в одном округе в Кировской области признали недействительными, добавила глава ЦИК.

Памфилова уточнила, что бюллетени признавались недействительными в основном из-за их вброса в ящик для голосования, повреждения печатей и пломб, а также из-за нарушения порядка голосования вне избирательного участка.

Кроме того, с избирательных участков по решению суда в дни выборов от политических партий были удалены 15 наблюдателей, что стало самым массовым в сравнении с предыдущими кампаниями.

18–20 сентября 2026 года в России состоялось голосование на выборах в Государственную думу IX созыва. По смешанной системе избирались 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

В результате партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, партия «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Также четыре мандата получили четыре самовыдвиженца.

Ранее Путин выбрал дату первого заседания Госдумы после выборов.