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Политика

МИД Ирана раскрыл, о чем говорили Арагчи и Лавров на встрече в Нью-Йорке

Арагчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана и Омана по Ормузу и контактах с США
МИД России

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову на встрече с ним в Нью-Йорке о переговорах между Ираном и Оманом по ситуации в Ормузском проливе и обмене сообщениями с США. Об этом сообщает МИД Ирана.

В заявлении указано, что министр Арагчи проинформировал российского коллегу о ходе переговоров и договоренностях между Ираном и Оманом по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также о продолжении усилий посредников по передаче условий для возвращения к дипломатическому процессу с США.

Глава МИД Ирана также высоко оценил позицию России «в противостоянии воинственному одностороннему подходу США и злоупотреблению международными организациями для оказания давления на независимые страны», говорится в сообщении внешнедипломатического ведомства.

24 сентября Лавров и Аракчи встретились в Нью-Йорке «на полях» недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В российском МИД сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили, в частности, безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного действиями США и Израиля.

На прошлой неделе секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи рассказал, что Тегеран передал Вашингтону через Катар предложение о мире. Теперь, отметил Резаи, Иран ждет ответа от президента США Дональда Трампа.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.

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