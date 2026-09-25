Важный партнер Украины не поддержал речь Зеленского в ООН

Речь украинского лидера Владимира Зеленского, произнесенная с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не нашла поддержки со стороны США. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

В материале отмечается, что Зеленский на этой неделе в четвертый раз выступил в ООН после эскалации конфликта Киева и Москвы. При этом его последняя речь имела лишь одну сторону — европейскую, подчеркнули журналисты.

«Несмотря на двусторонние отношения с [президентом США] Дональдом Трампом, американская поддержка казалась отдаленной», — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, Зеленский продемонстрировал недовольство из-за того, что американская сторона на фоне кризиса вокруг Ирана выступает в качестве посредника между Россией и Украиной. Главе государства хотелось бы, чтобы Вашингтон занял позицию союзника Киева, считают обозреватели. Однако поддерживать сразу два фронта — на Ближнем Востоке и в Восточной Европе — сложно даже для сверхдержавы, утверждается в материале.

23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинский лидер мог бы приехать в Москву на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. В таком случае российская сторона предоставила бы ему необходимые гарантии безопасности. Журналисты, работающие на полях Генассамблеи ООН, после этого начали интересоваться у Зеленского, когда он собирается посетить Москву. Тот в ответ сказал, что если и полетит, то «на ракете».

Ранее Зеленский заговорил о трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.