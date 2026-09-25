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Политика

Эрдоган заявил о необходимости «политической воли» в переговорах РФ и Украины

Эрдоган: Турция работает с РФ и Украиной для безопасности судоходства в Черном море
Michael Varaklas/AP

Турция готова внести свой вклад в урегулирование отношений России и Украины, на это потребуется проявление политической воли. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Когда будет продемонстрирована необходимая политическая воля, Турция готова внести свой вклад в возвращение сторон за стол переговоров», — сказал Эрдоган .

Стамбул продолжает взаимодействовать с обеими странами в целях обеспечения безопасности гражданского судоходства, торговых путей и энергетической инфраструктуры, подчеркнул турецкий лидер. Он предложил создать механизм, который на постоянной основе будет обеспечивать безопасность коммерческого судоходства в Черном море.

До этого в Турции предлагали создать два коридора безопасности в Черном море для судов, следующих на Украину и в Россию. В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что правительство разработало ряд мер, которые уже представлены России и Украине.

Ранее в Кремле оценили риски для отношений с Турцией из-за ударов по судам в Черном море.

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