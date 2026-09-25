Памфилова рассказала, сколько мандатов получили партии по итогам выборов

Партия «Единая Россия» получила 349 мандатов на выборах в Госдуму. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявила ее председатель Элла Памфилова.

Кроме того, КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Также четыре мандата в Госдуму девятого созыва получили четыре самовыдвиженца.

По словам Памфиловой, по результатам голосования в нижнюю палату парламента избраны 46 участников или ветеранов специальной военной операции.

Глава ЦИК добавила, что голосование проходило в условиях сложной оперативной обстановки, санкций и внешнего давления, из-за чего Единый день голосования в 2026 году стал самым сложным в истории России по организации и проведению.

18–20 сентября 2026 года в России состоялось голосование на выборах в Государственную думу IX созыва. По смешанной системе избирались 450 парламентариев: 225 — по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам.

Ранее в ЦИК России назвали явку на прошедших парламентских выборах.