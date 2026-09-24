Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

Путин направил Токаеву телеграмму в связи с гибелью военных на Каспии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с гибелью военных на Каспии. Телеграмму публикует пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. В России разделяют их боль и скорбь», — сказано в ней.

Согласно последним данным, количество военнослужащих Казахстана, погибших во время учений в Каспийском море, достигло 12 человек. По сведениям властей республики, во время выполнения учебно-боевой задачи в море унесло 17 военнослужащих. 12 из них погибли. Троих из них удалось спасти, еще двое пока числятся пропавшими без вести.

24 сентября военнослужащие выполняли учебно-боевую задачу на побережье Каспия. По данным минобороны Казахстана, во время учений резко ухудшилась погода и усилился ветер, после чего группу военных унесло в море.

Токаев объявил 25 сентября общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области.

Ранее в Казахстане создали комиссию для расследования гибели военных.