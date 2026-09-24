Сотрудникам нескольких телеканалов вернули доступ в Белый дом по решению суда

СNN, MSNOW и изданию Politico вернули доступ в Белый дом после решения суда

Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MSNOW и издания Politico. Об этом сказано в заявлении директора службы Белого дома по обеспечению работы прессы Мики Стопперич, РИА Новости.

Согласно поданному в суд документу, утром 24 сентября Белый дом получил распоряжение активировать постоянные пропуска репортеров. После этого Секретная служба США восстановила их действие в системе и доставила изъятые ранее бейджи на контрольно-пропускной пункт для выдачи представителям СМИ.

Представители медиа уже подтвердили возвращение к работе в Белом доме.

18 сентября президент США Дональд Трамп решил лишить доступа в Белый дом телеканалы CNN, MS NOW и издание Politico. Политик отметил, что за ними могут последовать и другие СМИ.

Глава государства признал, что суд может отменить его решение. При этом он назвал эти СМИ «лживыми», так как они пишут фейковые новости о его администрации.

Летом прошлого года президент США обвинил прессу в искажении правды о его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже. Трамп заявил, что ничего не может сказать или сделать, чтобы СМИ написали или сообщили о нем правду.

Ранее в США некоторые телеканалы начали транслировать выступления Трампа без звука.