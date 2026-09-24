Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymenVpP
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

Сотрудникам нескольких телеканалов вернули доступ в Белый дом по решению суда

СNN, MSNOW и изданию Politico вернули доступ в Белый дом после решения суда
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом отчитался перед судом о восстановлении доступа в здание журналистам телеканалов CNN, MSNOW и издания Politico. Об этом сказано в заявлении директора службы Белого дома по обеспечению работы прессы Мики Стопперич, РИА Новости.

Согласно поданному в суд документу, утром 24 сентября Белый дом получил распоряжение активировать постоянные пропуска репортеров. После этого Секретная служба США восстановила их действие в системе и доставила изъятые ранее бейджи на контрольно-пропускной пункт для выдачи представителям СМИ.

Представители медиа уже подтвердили возвращение к работе в Белом доме.

18 сентября президент США Дональд Трамп решил лишить доступа в Белый дом телеканалы CNN, MS NOW и издание Politico. Политик отметил, что за ними могут последовать и другие СМИ.

Глава государства признал, что суд может отменить его решение. При этом он назвал эти СМИ «лживыми», так как они пишут фейковые новости о его администрации.

Летом прошлого года президент США обвинил прессу в искажении правды о его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже. Трамп заявил, что ничего не может сказать или сделать, чтобы СМИ написали или сообщили о нем правду.

Ранее в США некоторые телеканалы начали транслировать выступления Трампа без звука.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!