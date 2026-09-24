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Политика

Си Цзиньпин с супругой прибыли в Белый дом

Си Цзиньпин с женой прибыли в Белый дом, их встретили Дональд и Меланья Трамп
Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань прибыли в Белый дом. Их встретили президент США Дональд и первая леди Меланья Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию.

Как видно из трансляции мероприятия, для встречи перед резиденцией американского лидера был выставлен почетный караул, а перед входом расстелили красную ковровую дорожку.

Дональд и Меланья Трамп вышли незадолго до прибытия председателя КНР и его супруги.

Американский президент 24 сентября встретил Си Цзиньпина у трапа самолета, на котором китайский лидер прибыл с официальным визитом.

Трамп и Си Цзиньпин в последний раз проводили переговоры 14–15 мая в Пекине. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей.

В начале сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии прошла встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Российский глава назвал ее содержательной и очень теплой.

Ранее Трамп назвал ключевую тему переговоров с Си Цзиньпином.

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