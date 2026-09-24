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Политика

Медведев заявил, что ЕР всегда выполняет обещанное

Медведев: «Единая Россия» всегда выполняет обещанное
Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что партия не дает пустых обещаний, избегая невыполнимых заявлений. Об этом пишет РИА Новости

Политик выделил ключевые направления работы организации, упомянув масштабную волонтерскую работу и оказание гуманитарной помощи на прифронтовых территориях и в исторических субъектах страны.

Медведев акцентировал внимание на том, что для реализации партийных инициатив принимались необходимые законодательные акты. Главным приоритетом партии неизменно остается построение стабильного, благополучного и прогрессивного российского общества.

Кроме того, в конце августа лидер партии напомнил о ключевом пункте Народной программы — доведении минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей в ближайшей перспективе. Он подчеркнул, что объединение уже добилось значительных результатов в выполнении установок главы государства по росту доходов граждан, действуя результативно даже в сложных экономических реалиях.

Ранее Медведев оценил результаты экзитполов, отметив достойное выступление «Единой России».

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