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Политика

Песков оценил слова Пашиняна об «армянском стуле»

Песков заявил о важности выбора после слов Пашиняна об армянском стуле
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российская сторона уважает суверенное право Армении, тем не менее ей следует принять решение по вопросу членства в Европейском союзе (ЕС) или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля оценить слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не пытается «сидеть на двух стульях». Как сказал глава правительства, республика сидит лишь на одном стуле — армянском.

«Мы с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС и постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях», — отметил Песков.

По его словам, Москва именно это подразумевает, когда указывает на необходимость Еревану сделать выбор — ЕАЭС или ЕС. Пресс-секретарь добавил, что для Евразийского экономического союза очень важно, чтобы ни одна из стран — членов не вступала в противоречие с действующими в объединении правилами и принципами.

23 сентября в министерстве иностранных дел РФ назвали нарочито показным интерес ЕС к развитию отношений с Арменией. В российском ведомстве считают, что Брюссель таким способом лишь хочет нанести вред Москве.

Ранее в РФ отказались финансировать евроинтеграцию Армении.

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