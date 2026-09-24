Британии напомнили, какой шаг будет считаться началом войны против России

Целенаправленное создание радиоэлектронных помех другому государству баз всякого преувеличения можно считать началом боевых действий. Так военный эксперт «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок прокомментировал данные о том, что Британия глушит спутники других стран в военных целях.

«Организованную постановку помех даже в мирное время уже можно считать началом военных действий без всякого преувеличения. Если, например, они начнут нам мешать, то это уже начало военных действий. Так и считается», — указал военный.

Ходаренок добавил, что спутники отвечают за навигацию, применение высокоточного оружия, а также «самую современную связь и передачу большого объема информации».

«К примеру, подавленная система предупреждения о ракетном нападении — достаточно тяжелый случай будет для нас: связи нет космической. Сами понимаете, к чему это приведет», — сказал он.

В этой связи, подчеркнул полковник, задача радиоэлектронного подавления орбитальной группировки космических аппаратов противника «стоит достаточно остро».

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