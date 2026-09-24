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Политика

Британии напомнили, какой шаг будет считаться началом войны против России

Полковник Ходаренок: радиопомехи Лондона могут считаться началом войны против РФ
Kin Cheung/AP

Целенаправленное создание радиоэлектронных помех другому государству баз всякого преувеличения можно считать началом боевых действий. Так военный эксперт «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок прокомментировал данные о том, что Британия глушит спутники других стран в военных целях.

«Организованную постановку помех даже в мирное время уже можно считать началом военных действий без всякого преувеличения. Если, например, они начнут нам мешать, то это уже начало военных действий. Так и считается», — указал военный.

Ходаренок добавил, что спутники отвечают за навигацию, применение высокоточного оружия, а также «самую современную связь и передачу большого объема информации».

«К примеру, подавленная система предупреждения о ракетном нападении — достаточно тяжелый случай будет для нас: связи нет космической. Сами понимаете, к чему это приведет», — сказал он.

В этой связи, подчеркнул полковник, задача радиоэлектронного подавления орбитальной группировки космических аппаратов противника «стоит достаточно остро».

Британские СМИ сообщили, что королевские ВВС глушат или блокируют работу спутников других стран для уменьшения угроз своим вооруженным силам

Ранее Трамп исключил войну России с Британией.

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