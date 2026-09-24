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Политика

Auchan не успел реализовать российский бизнес

«Известия»: у Auchan сорвалась сделка по продаже российской «дочки»
Auchan

Французская группа Auchan вела активные переговоры о продаже «Ашан Ритейл Россия» и договорилась о сделке с «Кама Капитал», но не успела завершить ее до того, как российские власти передали активы компании под временное управление. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что с учетом финансовых активов сумма сделки могла составить 60-70 млрд рублей, хотя собственник актива смог бы выручить не более 5% от его реальной стоимости.

По словам источников газеты, одним из факторов решения властей России по передаче активов Auchan могло стать наличие у ритейлера развитой логистической инфраструктуры, которая сегодня представляет стратегический интерес.

Компания «Кама Капитал» была зарегистрирована в России в июне 2023 года, она специализируется на приобретении, управлении и развитии коммерческой недвижимости.

17 сентября президент России Владимир Путин своим указом передал активы «Ашана», «Лемана ПРО» и Nestle под временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что соответствующее решение было обусловлено в том числе тем, что указанные компании из недружественных стран.

Ранее в России назвали сигналом Западу решения Путина по активам иностранного бизнеса.

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