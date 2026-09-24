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Политика

Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР

NYT: Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам президента Украины, которые приводит NYT, при задержании один из солдат пытался покончить с собой, и, по его мнению, это свидетельствует о методах воспитания в Северной Корее.

Зеленский не раскрыл подробностей о северокорейских солдатах. Тем не менее известно лишь о двух военнопленных, находящихся на Украине. По данным NYT, Киев и Сеул обсуждают их дальнейшую судьбу после того, как они выразили желание бежать в Южную Корею. Согласно конституции, Южная Корея признает всех северокорейцев своими гражданами и юридически обязана принимать перебежчиков и беженцев из Северной Кореи.

В феврале представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что бойцы северокорейской армии в ходе боев против Вооруженных сил Украины (ВСУ) освоили технологические средства современной войны, в частности, научились управлять боевыми дронами.

Ранее военный эксперт рассказал о выгоде КНДР от участия в спецоперации на Украине.

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