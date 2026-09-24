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Политика

Глава МИД Польши счел унизительным называть военную базу в честь Трампа

Глава МИД Польши Сикорский: называть военную базу в честь Трампа унизительно
Reuters

Если поляки решат назвать американскую военную базу в своей стране «Форт Трамп», они сами себя унизят, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщает TVN24.

По словам главы польской дипломатии, правительство и президент вместе работают над созданием второй постоянной базы США в Польше, но предложенное название представляется неуместным.

«Я знаю, что в Штатах такая манера прижилась, но это не демонстрирует уважение, а во-вторых, это рискованно», — сказал Сикорский.

Он напомнил, что открытие базы ожидается только через несколько лет, а до этого времени ей потребуется финансирование, утвержденное Конгрессом США. По его словам, если в будущем большинство в Конгрессе получат демократы, название в честь Трампа может повлиять на их отношение к проекту.

Сикорский предложил выбрать менее спорных героев для выбора названия военной базы.

«Мне кажется, и в Польше, и в Штатах есть герои, которые вызвали бы меньше споров в Конгрессе. Я думаю о Пулавском, Костюшко, а если уж политически, то я предпочел бы Рональда Рейгана», — сказал он.

О том, что в случае создания база будет носить название «Форт Трамп», объявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью Bloomberg. Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Марчин Пшидач сообщил, что Навроцкий обсуждал этот вопрос с президентом США на приеме для лидеров в рамках ГА ООН, и решение уже принято.

Ранее Трамп анонсировал «исторический шаг» в вопросе создания военной базы США в Польше.

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