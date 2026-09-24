Бельгия перестала считать США надежным союзником

Бельгия больше не считает США надежным союзником, каким они были прежде. Брюсселю необходимо пересмотреть отношения с Вашингтоном и диверсифицировать международные партнерства, пишет Financial Times (FT).

«Теперь ясно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким он был в прошлом», — говорится в документе, подготовленном подразделением МИД Бельгии по Северной и Южной Америке.

Авторы выступили за «тщательную переоценку» отношений между Евросоюзом и Бельгией с одной стороны и США с другой, добавив, что происходящее сейчас в Вашингтоне, «вероятно, поставит под угрозу ряд жизненно важных интересов Брюсселя и ЕС».

До этого издание Politico писало о том, что союз между США и ЕС «сильно пострадал», но еще не разрушен. Однако один из европейских чиновников подчеркнул, что доверия у ЕС к США «осталось очень мало». Также недавний опрос компании Public First показал, что значительная доля жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании не видят в США надежного союзника.

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