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Политика

Только треть стран ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине

Глава МИД Франции Барро: заявление по Украине поддержала 51 страна из 193
Shutterstock

Антироссийское заявление по Украине подписали лишь 51 из 193 стран-членов ООН. Об этом сообщил на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», — сказал он.

Для сравнения, в прошлом году под аналогичным документом поставили подписи 40 государств.

Представители США не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом Совбеза ООН по украинской тематике. Его поддержали ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария, Австрия, Великобритания, Италия, Франция и другие.

При этом к заявлению также не стали присоединяться страны Африки и Южной Америки.

8 сентября в Нью-Йорке состоялось открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках мероприятия по традиции пройдет неделя высокого уровня, общие прения назначены на 22–26 сентября и 28 сентября. Лавров, возглавивший российскую делегацию, 23 сентября прибыл в Нью-Йорк. Ожидается, что 26 сентября он выступит с трибуны Генассамблеи.

Ранее Зеленский растерялся от увиденного в телефоне Стубба на Генассамблее ООН.

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