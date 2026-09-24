Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

Австралия ввела новые санкции против России

Австралия внесла в новый санкционный список 33 физлица и 35 организаций
ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Австралия расширила санкции в отношении Российской Федерации, включив в списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.

В ограничительный список попали бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, детские лагеря «Смена» и «Артек» их директора Игорь Журавлев и Константин Федоренко, а также детский лагерь «Орленок».

Кроме того, в списке оказались молодежное движение «Движение первых», региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Среди банков в санкционный список вошли ООО «Банк Точка», АО «Почта Банк», АО АКБ «Ланта-Банк», АО Банк Синара, ПАО АКБ «Абсолют Банк», ТКБ БАНК ПАО и ПАО «АК БАРС» БАНК.

Австралия также ввела ограничения в отношении нескольких предприятий оборонной промышленности, — против Военно-промышленной компании, Тульского оружейного завода, организации «Прибор» имени С.С. Голембиовского», ярославского моторного завода «Автодизель», «Завода № 9» и против Арзамасского машиностроительного завода.

Ранее в ЕС заявили, что устали от антироссийских санкций.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!