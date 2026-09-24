Австралия ввела новые санкции против России

Австралия внесла в новый санкционный список 33 физлица и 35 организаций

Австралия расширила санкции в отношении Российской Федерации, включив в списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.

В ограничительный список попали бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, детские лагеря «Смена» и «Артек» их директора Игорь Журавлев и Константин Федоренко, а также детский лагерь «Орленок».

Кроме того, в списке оказались молодежное движение «Движение первых», региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Среди банков в санкционный список вошли ООО «Банк Точка», АО «Почта Банк», АО АКБ «Ланта-Банк», АО Банк Синара, ПАО АКБ «Абсолют Банк», ТКБ БАНК ПАО и ПАО «АК БАРС» БАНК.

Австралия также ввела ограничения в отношении нескольких предприятий оборонной промышленности, — против Военно-промышленной компании, Тульского оружейного завода, организации «Прибор» имени С.С. Голембиовского», ярославского моторного завода «Автодизель», «Завода № 9» и против Арзамасского машиностроительного завода.

Ранее в ЕС заявили, что устали от антироссийских санкций.