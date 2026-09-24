В Госдуме ответили Зеленскому после его хамских слов о визите в Москву

Депутат Чепа назвал Зеленского клоуном после его матерных слов о визите в Москву

Грубый ответ украинского лидера Владимира Зеленского на вопрос российского журналиста о его потенциальном визите в Москву говорит о том, что президент страны — клоун, находящийся в неадекватном состоянии. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«На ракете», — ответил накануне Зеленский, использовав нецензурное слово, на неоднократные выкрики «Когда в Москву?».

«Клоун он и есть клоун. Мы слышали четкое выступление [главы МИД Сергея] Лаврова на заседании Совета Безопасности, где он по полочкам разложил ситуацию, которая складывалась на Украине с 2013 года по сегодняшний день, и роль в ней Европы. Мы слышали нервное выступление Зеленского на пленарном заседании, где он прыгал с ноги на ногу. Ясно, что он находится в неадекватном состоянии», — отметил парламентарий.

Зеленский на полях Генассамблеи ООН с матом и в грубой форме ответил на вопрос о потенциальном визите в Москву на переговоры.

Ранее Зеленский заговорил о трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.