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Политика

На Украине назвали «демографическую» цену конфликта с Россией

Профессор Либанова: демографическая цена конфликта для Украины — 10 млн человек
Valentyn Ogirenko/Reuters

Демографическая цена конфликта с Россией составит для Украины 10 миллионов человек. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью «Телеграфу».

По ее словам, в эту цифру входят не только безвозвратные потери на поле боя, а также уехавшие за границу, «нерожденные» из-за конфликта дети и другие демографические последствия полномасштабного конфликта.

Лобанова заметила, что снижение рождаемости и депопуляция населения происходили бы и без конфликта с Россией, но он усилил существующие тенденции. Кроме того, она предположила, что мирн на Украине наступит в 2027 году.

1 сентября глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что население страны может сократиться до 15 млн человек к концу XXI века, если Киеву не удастся остановить депопуляцию.

9 сентября научный сотрудник украинского Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк отметил, что в текущих условиях призывать беженцев возвращаться на Украину небезопасно, и стране нужно «сохранять» людей.

Ранее украинский министр назвал катастрофой нынешнюю численность населения страны.

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