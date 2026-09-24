Си Цзиньпин призвал США найти путь мирного сосуществования

Китай и США должны определить правильный путь сосуществования двух крупных держав в новую эпоху. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем письменном заявлении по случаю его визита в Соединенные Штаты, которое приводит Центральное телевидение Китая.

По словам Си Цзиньпина, Пекину и Вашингтону необходимо двигаться навстречу друг другу и содействовать формированию стабильных отношений, при которых сотрудничество будет занимать ведущее место, конкуренция иметь определенные рамки, а разногласия — находиться под контролем.

Глава КНР также отметил, что, несмотря на изменения в мире, историческая логика мирного сосуществования Китая и США остается прежней. По его словам, также сохраняется стремление народов двух стран поддерживать дружественные контакты и ожидания международного сообщества относительно развития китайско-американских отношений.

До этого президент США Дональд Трамп встретил Цзиньпина у трапа самолета, на котором китайский лидер прибыл с официальным визитом. Политики в последний раз встречались 14–15 мая в Пекине. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей.

В начале сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии прошла встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Российский лидер назвал ее содержательной и очень теплой.

Ранее стало известно о беспокойстве в США из-за состояния здоровья Си Цзиньпина.