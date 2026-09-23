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Политика

В Белом доме высказались о запрете на экспорт дизеля

Белый дом опроверг сообщения о запрете на экспорт дизеля на 90 дней
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом опроверг информацию о планах по введению запрета на экспорт дизеля на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

«Это очередная новость с ложной информацией от Politico», — сказал представитель Белого дома.

Газета Politico вечером 23 сентября сообщила, что Белый дом готовит план по введению запрета на экспорт дизельного топлива на 90 дней. По данным издания, решение, правовые процедуры введения которого пока находятся в стадии проработки, вызвал раскол как внутри администрации, так и с нефтяной отраслью.

Журналисты отметили, что власти пытаются снизить цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых правящая Республиканская партия может потерять большинство в Палате представителей законодательного органа.

В середине сентября газета The Wall Street Journal писала, что глобальный топливный кризис уже начался. К нему, как отметило издание, привело длительное закрытие Ормузского пролива. Ситуацию также усугубила и недавняя атака на нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии, которая привела к приостановке его работы. Как будет развиваться ситуация на рынке топлива дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усомнился, что Вашингтон решится запретить экспорт дизельного топлива.

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