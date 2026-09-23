Президент Ирана заявил, что страна продолжить развивать ядерную энергетику

Иран считает, что технологии мирного атома не могут принадлежать ограниченному числу стран и намерен развивать ядерную энергетику. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет «Интерфакс».

Выступая на Генассамблее ООН, иранский лидер отметил, что Тегеран не занимается созданием ядерного оружия.

«Мы говорили ясно: никакого ядерного оружия и никаких ограничений в отношении мирных ядерных технологий», — сказал он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал успешными состоявшиеся во вторник в Нью-Йорке консультации с иранской стороной, которые проходили при посредничестве третьих стран. По словам Уиткоффа, переговоры продолжались несколько часов на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Посредники в течение дня передавали сообщения между американской и иранской сторонами. Посланник американского лидера сообщил, что посредники продолжат работу.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран заключат мирное соглашение вскоре после проведения промежуточных выборов в американский конгресс.

Ранее президент Франции заявил, что удары по Ирану не приведут к смене власти в стране.