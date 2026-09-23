В Нью-Йорке завершились переговоры Лаврова и Рубио

Завершились переговоры Лаврова и Рубио, они длились около часа

В Нью-Йорке завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает корреспондет РИА Новости.

Переговоры продолжались около часа.

Встреча Лаврова и Рубио состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

До этого сообщалось, что центральной темой разговора Лаврова с Рубио станет конфликт на Украине, тогда как на самой Генассамблее также обсудят Ближний Восток, климат и регулирование искусственного интеллекта.

8 сентября в Нью-Йорке состоялось открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках мероприятия по традиции пройдет неделя высокого уровня, общие прения назначены на 22–26 сентября и 28 сентября. Лавров, возглавивший российскую делегацию, 23 сентября прибыл в Нью-Йорк. Ожидается, что 26 сентября он выступит с трибуны Генассамблеи.

Ранее в МИД России заявили о подрыве доверия к ООН при Гутеррише.