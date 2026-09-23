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Политика

В МИД РФ назвали показным интерес Евросоюза к отношениям с Арменией

МИД РФ: показной интерес ЕС к Армении вызван стремлением нанести вред России
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Интерес Евросоюза (ЕС) в развитии отношений с Арменией является нарочито показным. Об этом РИА Новости заявил директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников.

По его словам, принимая во внимание откровенно антироссийскую политику ЕС, не стоит питать иллюзий относительно истинных намерений объединения.

«Альтруизмом Брюссель никогда не отличался. Его первоочередная цель – отнюдь не экономическое процветание Армении, а нанесение вреда нашей стране и решение других своих геополитических задач», — сказал дипломат.

В конце августа глава правительства Армении Никол Пашинян заявлял, что страна в ближайшее время может инициировать процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. По его словам, это нужно, чтобы Брюссель официально обозначил вопросы, которые Еревану необходимо решить для членства в ЕС. После этого, добавил премьер, будет иметь смысл проводить референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.

В Кремле заявили, что Армения вправе самостоятельно решить вопрос о дальнейшем членстве в ОДКБ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что движение Еревана в сторону ЕС может иметь более серьезные последствия.

Ранее Захарова раскрыла, зачем Евросоюзу нужна Армения.

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