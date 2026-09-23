Володин станет спикером Госдумы в третий раз

Вячеслав Володин сохранит пост председателя Госдумы в новом созыве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в нижней палате и в партии «Единая Россия».

По словам собеседников издания, другие кандидатуры не обсуждались, а окончательное решение по этому вопросу примет глава государства.

В 1999 году Вячеслав Володин впервые получил мандат депутата Госдумы, избравшись от блока «Отечество — Вся Россия», а через два года возглавил его фракцию. В 2003-м он был переизбран и занял должности вице-спикера и первого замруководителя фракции «Единая Россия». В 2010–2011 годах работал вице-премьером и руководил аппаратом правительства Владимира Путина. В 2011-м был назначен первым замглавы администрации президента, где курировал внутреннюю политику. В 2016 году вновь избрался в Госдуму и стал председателем палаты, сохранив этот пост и после выборов 2021 года.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. 21 сентября Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что партия «Единая Россия» получит самую большую фракцию в Госдуме за всю историю участия партии в выборах. Из 450 мандатов на ее счету будут 355. После прошлых выборов в Госдуму прошли 310 депутатов от партии.

Ранее Матвиенко назвала главный итог выборов.