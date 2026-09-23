Премьер Словакии обратил внимание ЕС на топливный кризис

Фицо: цены на топливо в Европе растут, пока ЕС занимается только Украиной

Цены на топливо в Европе растут, пока Европейский союз беспокоится только об Украине. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает телеканал ТА3.

Политик заявил, что пишет открытое обращение к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и обращается к главе Европейского совета Антониу Коште с тем, чтобы тот созвал внеочередной саммит, поскольку раз есть страны, где цена за один литр дизельного топлива приближается к €3, то это кризис.

Фицо посетовал на то, что ЕС может найти сотни миллиардов евро на поддержку войны на Украине, но не может даже провести встречу из-за удорожания топлива, не говоря уже о том, что Берлин ожидает от государств-членов принятия разных компенсаций, которые должны помочь населению справиться с давлением на их кошельки.

Премьер также назвал «абсолютным цинизмом» со стороны ЕС оставлять одних государства-члены в кризисной ситуации с нефтью.

До этого Фицо назвал «идиотизмом» отказ Европы от российских энергоресурсов. По его словам, сейчас в Европе рассматривается идея покупки российских газа и нефти у американцев. Фицо пояснил, что согласно этой схеме, РФ будет поставлять свои энергоресурсы США по стандартным ценам, а американцы будут продавать их Европе с большой наценкой.

В конце апреля Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Аналогичный документ туда ранее направила Венгрия.

Ранее Дмитриев указал на осознание Европой масштаба энергетического кризиса.