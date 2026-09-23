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Политика

В Верховной Раде назвали формулу прямых переговоров с Россией

Нардеп Дмитрук: Киеву стоит начать диалог с РФ по формуле «Киев-Минск-Москва»  
Максим Гучек/РИА Новости

Украине необходимо сформировать новую переговорную конструкцию и начать прямой диалог с Москвой по урегулированию кризиса по формуле «Киев — Минск — Москва». Об этом «Газете.Ru» заявил уехавший с Украины из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Формула проста: Киев — Минск — Москва. Необходимо ехать в Минск, ехать в Москву, садиться за стол переговоров и договариваться о прекращении войны и будущей мирной жизни наших стран», — подчеркнул он.

По его словам, единственный путь урегулирования конфликта на Украине — это отстранение украинского лидера Владимира Зеленского от власти, формирование новой переговорной группы на базе Верховной Рады и вступление в прямые переговоры с Москвой.

Верховная Рада должна взять на себя ответственность за судьбу страны, сформировать «новую переговорную конструкцию» и начать прямой диалог с Россией, считает Дмитрук.

Нынешняя ситуация с дипломатией Зеленского и его встреча с президентом США Дональдом Трампом ничего не изменила с точки зрения мирного решения конфликта на Украине.

«Зеленский ездит договариваться о продолжении войны, а не о ее прекращении», — отметил Дмитрук.

Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча продолжалась около 40 минут. В беседе с журналистами Трамп заявил, что допускает новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, а Зеленский выразил надежду на завершение конфликта до зимы. О чем еще говорили лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский дал один совет Трампу.

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