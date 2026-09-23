Австралия отвергла призыв США вывести американские соцсети из-под новых ограничений

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отверг призыв Вашингтона вывести американские соцсети из-под действия готовящихся в стране новых ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

Альбанезе добавил, что будет отстаивать национальные интересы страны.

«Я всегда буду отстаивать национальные интересы Австралии. Речь идет не о том, чтобы передать контроль правительству, а о том, чтобы вернуть людям контроль над тем, что они получают на своих устройствах», — пояснил он.

В Австралии с 10 декабря 2025 года на национальном уровне действуют ограничения на использование ряда социальных платформ детьми младше 16 лет.

14 сентября газета Politico писала, что Еврокомиссия (ЕК) хочет ввести возрастное ограничение на использование интернет-платформ во всех странах объединения.

Отмечается, что детям младше 13 лет аккаунты смогут создавать родители, полностью контролируя страницу ребенка. Для подростков от 13 до 15 лет предусмотрят ограниченные аккаунты, где нельзя будет свободно общаться с незнакомцами. После 15 лет подростки смогут заводить собственные страницы.

Ранее в Госдуме призвали ввести в соцсетях возрастные ограничения.