В МИД РФ отказались поддержать расширение Совбеза ООН за счет ряда государств

Российская сторона не поддержит расширение Совета Безопасности ООН за счет западных государств, мечтающих попасть в данный орган на правах постоянных членов. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил директор департамента международных организаций министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат пообщался с журналистами в преддверии участия делегации Москвы, возглавляемой руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, в работе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Россия выступит против любой инициативы, реализация которой может ослабить Совбез или привести к потере им работоспособности.

«Объективно арогантное поведение на международной арене государств западного меньшинства, продолжающих мечтать войти в состав СБ на правах постоянных членов, все больше наводит страны мирового большинства на мысль о необоснованности подобных притязаний», — подчеркнул Логвинов.

Дипломат добавил, что особенно это касается заявок от «вражеских стран», определение которым дано в Уставе ООН.

В мае генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить африканским странам постоянные места в Совбезе и тем самым избавиться от «исторической несправедливости». Также он попросил мировое сообщество включить государства Африки в международные финансовые институты, в большинстве которых они сейчас не имеют достаточного права голоса.

Ранее Лавров рассказал о позиции РФ по требованию Африки увеличить ее присутствие в СБ ООН.