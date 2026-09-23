Эстония потребовала от Франции объяснений из-за снятия санкций с Фридмана и Усманова

Цахкна: Франции нужно объяснить позицию по снятию санкций с Фридмана и Усманова

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Франция должна дать объяснения за свою позицию по снятию санкций в отношении предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Его слова приводит Reuters.

По его словам, отмена рестрикций стала посылом неверного сигнала в самый неподходящий момент.

«Одна страна заняла очень жесткую позицию, заявив, что этих двух лиц [Алишера Усманова и Михаила Фридмана] следует исключить из списка, иначе мы фактически утратим режим санкций. Им нужно дать объяснения. Никаких подробных объяснений не было», – сказал Цахкна.

Накануне российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев были исключены из европейского санкционного списка. Также из списка по причине их кончины были исключены экс-депутат Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал решение Евросоюза. Он призвал Европу «испортить торжества в Москве» и ввести национальные санкции в отношении этих лиц.

Ранее в ЕС заявили, что устали от антироссийских санкций.