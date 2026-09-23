ЕС потребовал от Украины реформ в борьбе с теневой экономикой ради новой помощи

Bloomberg: Евросоюз потребовал реформ от Киева на встрече с фон дер Ляйен

Европейский союз потребовал от Украины прогресса в принятии нового законодательства по борьбе с теневой экономикой, увеличению налоговых поступлений и сближению с правом Европейского союза, прежде чем выделить новое финансирование. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник агентства заявил, что 22 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялась «напряженная встреча» президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Окажем дополнительную поддержку в сфере обороны. И по мере продвижения реформ в Раде — дополнительную бюджетную поддержку», — написала фон дер Ляйен в социальной сети X после встречи.

Она подчеркнула, что в этом году у Евросоюза осталось €37 млрд.

По информации источника агентства, Киев выразил обеспокоенность перспективами эскалации со стороны РФ зимой, когда силы противовоздушной обороны (ПВО) городов будут ослаблены, и был возмущен тем, что Евросоюз согласился снять санкции с двух российских олигархов для продления ограничений. Украина также просила ускорить выделение кредита на €90 млрд и залатать бюджетную брешь в €26 млрд.

Ранее в Европарламенте заявили, что у ЕС заканчиваются деньги для Украины.