Армянский депутат предупредил Ереван о последствиях ухудшения отношений с Москвой

Депутат Хачатрян: Армения нужна Европе только для конфронтации с Россией

Европейские страны заинтересованы в Армении только в контексте конфронтации с Россией. Такое мнение высказал депутат армянского парламента от оппозиционного блока «Армения» Севак Хачатрян, передает РИА Новости.

«Мы нужны Европе, европейским государствам настолько, насколько мы можем навредить России или полностью от нее оторваться, в противном случае мы неинтересны. Они хотят получить Украину» — сказал парламентарий.

По словам депутата, оппозиция предупреждает, что ухудшение отношений между Арменией и Россией может привести, в частности, к увеличению стоимости поставляемого в республику российского газа.

Председатель Центрального банка Армении предсказал в этом случае апокалиптическую ситуацию, отметил Хачатрян. Он также предположил, что глава ЦБ хотел подстраховаться, предупредив армянские власти, что экономика окажется в апокалиптическом состоянии.

1 сентября в ходе встречи с премьером Армении Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости для Еревана окончательно определиться с вектором дальнейшего сближения с Европейским союзом. По его словам, это необходимо сделать как можно быстрее. О чем еще говорил Путин и как на его слова отреагировал Пашинян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу заявил, что Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении.