В парламенте Армении сделали заявление об отношениях с Россией

Отношениям между Москвой и Ереваном требуется глубокая трансформация, заявил глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян. Его слова передает «Sputnik Армения».

Депутат высказался об отношениях республики и России в ходе одной из сессий форума APRI Forum 2026.

«Отношения между Арменией и Россией нуждаются в трансформации, но это не должно привести к разрыву», — отметил он.

По мнению Ханданяна, Россия больше не может выступать в качестве гаранта безопасности Армении. В то же время он выразил уверенность, что Москва и Ереван продолжат решать накопившиеся между ними проблемы путем переговоров.

21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров направил армянскому коллеге Арарату Мирзояну телеграмму, в которой поздравил его с Днем независимости республики. Тогда российский дипломат обратил внимание на важность взаимодействия Москвы и Еревана для жителей обеих стран. Как он подчеркнул, поддержание всесторонних связей, включая сохранение активного диалога между МИД России и Армении, отвечает интересам обоих народов.

Ранее Пашинян назвал Россию лучшим партнером Армении в одной области.