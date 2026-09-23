Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил об ухудшении самочувствия из-за постоянного стресса.

«Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

В августе прошлого года депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил странное поведение Зеленского на пресс-конференции в Берлине. Парламентарий опубликовал видеозапись, на которой глава государства выглядит усталым и потерянным, у него бегают глаза и подергиваются губы.

В мае бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что люди, знающие президента Украины 20-25 лет, говорят о его зависимости от кокаина. Она также указывала на странности в его поведении — перед интервью он уходил в уборную на 15 минут и возвращался бодрым и заряженным энергией.

Ранее в МИД России назвали Зеленского душевнобольным террористом.