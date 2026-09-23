Энергетик ответил на заявление Трампа об утрате РФ контроля над производством дизеля

Энергетик Фролов: в РФ дизель производится с профицитом

Заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия «утратила контроль» за производством дизельного топлива.

Эксперт обратил внимание, что западные аналитики не оценивают снижение производства дизеля в РФ выше 30%.

«В России производится около 88 млн тонн дизельного топлива в год, а внутри страны потребляется лишь порядка 50 млн тонн — как гражданским, так и негражданским сегментом. Поэтому даже если эти оценки верны, Россия сохраняет профицит дизельного топлива», — подчеркнул Фролов.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал 21 сентября в соцсети Truth Social. По его словам, РФ «перестала контролировать» свою дизельную промышленность из-за конфликта на Украине.

Позднее глава Белого дома призвал запретить продажу за границу американского дизельного топлива на фоне роста цен на энергоносители.

Ранее Трамп призвал Россию «разобраться с войной».