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Политика

США почти полностью прекратят прием беженцев из всех стран, кроме одной

CNBC: США повысили квоту приема беженцев до 17,5 тысячи человек ради африканеров
J. Scott Applewhite/AP

Администрация США планирует ограничить прием беженцев в следующем году на уровне 17,5 тысячи человек, большинство из которых составят африканеры из ЮАР. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента Конгрессу, передает CNBC Africa.

В уведомлении Госдепа говорится, что ведомство «ожидает, что африканеры из ЮАР полностью ассимилируются в США, сохраняя налоговые ресурсы для американских граждан». Расходы на расселение в рамках предложенного потолка оцениваются примерно в $500 млн.

По данным Госдепартамента на август, из почти 3 тысяч человек, принятых в качестве беженцев в текущем финансовом году, только три человека не являлись южноафриканцами. Для сравнения: в 2024 финансовом году администрация США приняла более 100 тысяч беженцев из десятков стран.

«Программа беженцев, которая ставит в центр одну группу и отодвигает всех остальных, — это отказ от нашего глобального гуманитарного лидерства и от тысяч уязвимых семей», — заявила президент правозащитной организации Global Refuge Криш О'Мара Вигнараджа.

В прошлом году квота на прием беженцев всех национальностей в США составляла 7,5 тысячи человек, напоминает Meaww. Первая группа беженцев-африканеров прибыла в страну в мае 2025 года.

Ранее Белый дом объявил о прекращении приема беженцев.

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