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Политика

Словения захотела «надавить» на Россию

Глава МИД Кайзер: Словения будет давить на Россию в вопросе экспорта с Украины
Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Словения призывает к восстановлению свободы судоходства и будет «давить» на Россию, чтобы она не препятствовала экспорту зерна с Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тоне Кайзер в интервью «Укринформу».

«Словения призывает к восстановлению свободы судоходства <…> Мы будем поддерживать наиболее уязвимые страны, такие как Египет. Я не знал, что Египет получает до 30 процентов всего зерна из Украины. Мы будем давить на Россию, чтобы она не препятствовала экспорту», — заявил Кайзер.

До этого агентство Reuters со ссылкой на министра экономики Украины Александра Кравченко сообщало, что потери страны от блокады черноморских портов оцениваются примерно в 1,5 процентного пункта ВВП. По его словам, под угрозой находятся около 40 миллиардов долларов экспортной выручки. Кравченко также отмечал, что Украина готовится к тяжелой зиме из-за ущерба экономике от российских атак, который в этом году оценивается почти в $10 млрд.

Ранее Зеленский пообещал, что украинцы не останутся без еды.

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