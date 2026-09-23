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Политика

Эксперт раскрыл замысел Макрона, желающего снизить стандарты качества топлива в ЕС

Энергетик Фролов: Макрон пытается обвинить Брюссель в дефиците топлива
Philippe Magoni/Reuters

Заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов в беседе с Tsargrad.tv оценил обращение президента Франции Эммануэля Макрона к главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой снизить требования к качеству топлива на уровне Евросоюза (ЕС). По мнению эксперта, лидер республики пытается снять с себя ответственность за дефицит горючего.

«Возможно, Макрон писал письмо в Еврокомиссию, не ожидая согласия. Тогда он сможет сказать: «Я взял цифры с потолка, дорогие французы. Смотрите на Урсулу фон дер Ляйен с неодобрением: она во всем виновата. А еще Россия, США и Китай», — пояснил Фролов.

Для Еврокомиссии же топливный кризис — возможность напомнить о требованиях энергетической стратегии ЕС: к 2050 году объединение должно отказаться от ископаемого топлива, добавил он.

В письме от 18 сентября, адресованном фон дер Ляйен, Макрон попросил о временном ослаблении ряда правил для быстрого увеличения производства топлива на континенте.

Он также призвал главу Еврокомиссии отсрочить введение новых правил Евросоюза по импорту ископаемого топлива. По мнению политика, это позволит укрепить производственные мощности в Европе и нарастить предложение на внутреннем рынке.

Ранее в парламенте Германии раскритиковали меры по сдерживанию цен на топливо.

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