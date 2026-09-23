В России назвали сигналом Западу решения Путина по активам иностранного бизнеса

Недавнюю передачу во временное управление российских активов французского и швейцарского бизнеса можно рассматривать как упреждающие сигналы Западу, который ищет способы по изъятию золотовалютных резервов России, замороженных Европейским союзом. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РИА Новости.

По его словам, Россия показала, что может ввести ответные меры на планы Запада вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение иного института ЕС, чтобы распорядиться резервами Центрального банка РФ.

Шохин отметил, что пока сигналы России не воспринимаются в Евросоюзе адекватно.

«Я думаю, и европейцы будут искать варианты, как бы им поживиться нашими замороженными активами, и мы будем вынуждены реагировать симметрично, зеркально», — сказал глава РСПП.

17 сентября президент России Владимир Путин своим указом передал активы «Ашана», «Лемана ПРО» и Nestle под временное управление. В Кремле объяснили это решением тем, что владельцы компаний находятся в странах, которые Россия считает недружественными. Управлять бизнесом будет «Л.Е.В. Менеджмент» — компания была зарегистрирована в 2024 году и, по данным СМИ, не вела активной деятельности.

Ранее сообщалось, что Nestle после указа Путина продолжает коммерческую деятельность в России.