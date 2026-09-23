Россия начала использовать систему «Сусанин» для ударов по Украине

ВС России используют систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, которая позволяет выполнять полетное задание при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS. Эта система позволяет реактивным БПЛА «Герань» ориентироваться по поверхности земли. Об этом «Газете.Ru» заявил военкор Андрей Филатов.

«Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности. Для «Гераней» сейчас представляет большую угрозу FPV-ПВО, которое выстроено противником. Это многоуровневая, эшелонированная оборона. Но, прорываясь через первые 100 километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения - «Газета.Ru»), дальше уже «Герани» спокойно относительно летят, то есть сбитий достаточно мало», — рассказал он.

До этого военкор Роман Сапоньков заявил «Газете.Ru», что применение Россией реактивных дронов «Герань - 4» и «Герань - 5» меняет ход конфликта на Украине в пользу Москву, поскольку экономика войны поменялась «моментально»: ВСУ сбивают относительно дешевые «Герани» дорогими ракетами для систем ПВО.

Как сообщала ранее британская газета Financial Times, новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» изменили ход боевых действий в небе в конфликте на Украине.

Издание пишет, что «Герань-5» может летать со скоростью до 600 км/ч, несет боеголовку массой 90 кг на расстояние до 1000 км и имеют конструкцию, «близкую к конструкции крылатой ракеты». Кроме того, новые «Герани» оснащены тепловизионными камерами и системами наведения с искусственным интеллектом, противопомеховыми антеннами и модемами.

Ранее во Франции признали преимущество России в дронах.