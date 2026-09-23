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Политика

Мерц пообещал «ад» социал-демократам

Bild: Мерц призвал СДПГ исключить возможность коалиции с «левыми» в Берлине
Christian Mang/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом», если они войдут в коалицию с победившей на выборах в Берлине партией «Левые». Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Немецкий политик выступил с таким резким заявлением на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. В своей речи Мерц напомнил о нападках на ХДС (Христианско-демократический союз Германии) со стороны СДПГ (Социал-демократическая партия) в начале 2025 года. Тогда главы фракции социал-демократов Рольф Мютцених обвинил христианских демократов в том, что они «открыли врата ада», имея в виду совместное голосования с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по миграционному законодательству.

«Теперь СДПГ значительно ближе к «аду», чем тогда был ХДС. Она (СДПГ — прим.ред.) должна «недвусмысленно дать понять, что не будет вступать в коалицию с партией «Левых» в Берлине», — приводит издание словам Мерца.

Уточняется, что партия «Левые» на нынешней неделе намерена провести предварительные переговоры о формировании правящей коалиции с «Зелеными» и СДПГ.

По информации Bild, Мерц в ходе заседания также призвал своих соратников прекратить внутренние склоки вокруг термина «брандмауэр», который исключает сотрудничество ХДС с партией «Левых» и АдГ.

Выборы в палату депутатов (земельный парламент) Берлина прошли 20 сентября. По их результатам первое место заняла партия «Левые», второе — ХДС, третье — «Альтернатива для Германии».

Ранее партия Мерца показала наихудший результат на земельных выборах в Мекленбурге — Передней Померании.

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