Президент Финляндии рассказал о планах США по Украине

Переговорщики Соединенных Штатов хотят к началу зимы добиться частичного прекращения огня на Украине. Об этом в ходе интервью для агентства Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он обратил внимание, что недавно посланники хозяина Белого дома посетили Москву и Киев. По мнению финского лидера, это свидетельствует о намерении президента США Дональда Трампа взять на себя более активную роль в урегулировании украинского конфликта.

«Люди рассчитывают на частичное прекращение огня зимой», — добавил Стубб.

Он подчеркнул, что подобные договоренности должны быть взаимными. Речь идет о том, чтобы РФ отказалась от нанесения ударов по энергетическим объектам Украины, если та перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

22 сентября Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время переговоров, которые состоялись в Нью-Йорке, хозяин Белого дома рассказал о своих контактах с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил американский лидер, они с российским коллегой обсуждают условия возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский сообщил, где могут пройти трехсторонние переговоры Украины, США и РФ.